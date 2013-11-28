«Банк Русский Стандарт» привлек 100,4 млн грн от размещения облигаций

«Банк Русский Стандарт» (г. Киев) привлек 100,407 млн грн в результате досрочного размещения трехлетних облигаций серии F, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, 7 ноября банк завершил размещение 100 000 штук именных процентных облигаций серии F номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Размещение проводилось на фондовой бирже «Перспектива», андеррайтером выпуска выступила компания «Инвестиционный капитал Украина».

Как сообщал УНИАН, в рамках эмиссии банк планировал до 20 октября 2014 года разместить 100 тыс. штук именных процентных облигаций серии F номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на первые четыре купонных периода. Погашение облигаций запланировано с 17 по 18 октября 2016 года. Условия выпуска предусматривают ежегодную оферту. Привлеченные средства эмитент направит на кредитование физических лиц в Украине. Обязательства по облигациям обеспечены гарантией материнского банка «Банк Русский Стандарт» (Российская Федерация).

Справка УНИАН. «Банк Русский Стандарт» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.100% акций банка принадлежат российскому банку - «Банк Русский Стандарт».