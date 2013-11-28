Индекс Украинской биржи снизился на 0,92%, индекс ПФТС – на 0,55%
19:00, 28 ноября 2013Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 28 ноября, снизился на 0,92% – до 918,67 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 26,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 22,8 млн грн, на срочном рынке – 3,7 млн грн.
Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Азовстали", которые просели на 1,97%.
Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,55% – до 304,62 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 389,3 млн грн.
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