Минфин в декабре намерен сократить предложение краткосрочных ОВГЗ

Министерство финансов Украины в декабре намерено предложить облигации внутреннего госзайма в нацвалюте сроком обращения 21 день, впервые предложенные рынку в ноябре текущего года и позволившие привлечь в госбюджет почти 2 млрд грн, только на одном аукционе, сообщается на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 3, 10, 17 и 24 декабря. Минфин намерен предложить инвесторам гривневые 5 и 7-летние облигации, а также валютные 2 и 3-летние облигации на каждом из аукционов. Кроме того, на аукционе 3 декабря Минфин намерен разместить гривневые облигации сроком обращения 21 день, 17 декабря - сроком обращения 6 месяцев и 3-летние облигации, индексированные на валютный курс, 24 декабря - сроком обращения 6 месяцев.

Как сообщал УНИАН, по итогам ноября Минфин привлек в госбюджет 3,177 млрд грн и 821,5 млн долл. на аукционах по продаже ОВГЗ.

По состоянию на 27 ноября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 239,954 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 140,911 млрд грн, в собственности банков - 77,668 млрд грн, нерезидентов - 7,412 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за октябрь 2013 года снизилась на 223 млн долл., или на 0,32%, - до 68,837 млрд долл. (550,215 млрд грн), за январь-октябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,342 млрд долл., или на 6,73%.

В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года, без учета гарантированного, составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).