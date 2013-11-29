В Португалии готовится первое IPO за 5 лет

Португалия готовится к проведению первого IPO более чем за пять лет. Это весьма важное событие с учетом того, что страна только что выбралась из сильнейшей в истории рецессии, которая длилась 10 кварталов подряд, пишут Вести.ru.

В следующем месяце правительство готовится продать 70% почтовой службы CTT-Correios de Portugal - первое размещение с 2008 г. Инвесторам предложат 105 млн акций CTT по 4,1-5,52 евро за бумагу.

Спрос уже в шесть раз превысил предложение. Начало торгов запланировано на начало декабря.

Капитализация CTT после размещения может составить 828 млн евро, что в сравнении с другими почтовыми службами Европы совсем немного.

Для сравнения, бельгийская Bpost оценивается в 2,9 млрд евро, а британская Royal Mail - в 3,3 млрд фунтов. Причем нельзя не отметить, что Royal Mail с момента размещения подорожала на 70%. Однако стоит учитывать состояние фондового рынка Португалии, который за время кризиса потерял 70%. Конечно, по мере восстановления экономики вырастет и рынок, но пока этот процесс еще в начальной стадии. В этом году основной индекс PSI-20 уже вырос на 15%.

В Ирландии, которая лучше всех выбирается из кризиса, индекс ISEQ вырос на 32%. Даже греческий рынок выглядел в 2013 г. лучше - рост на 30%.

Напомним, что во II квартале ВВП страны вырос на 1,1% - первое повышение с 2010 г.