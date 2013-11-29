Объем зарегистрированных акций за 10 месяцев вырос в 2,6 раза

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по итогам января-октября 2013 года зарегистрировала эмиссии акций на общую сумму 35,86 млрд грн, что в 2,6 раза, или на 21,98 млрд грн, превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Также сообщается, что объем зарегистрированных эмиссий облигаций по итогам января-октября текущего года составил 28,41 млрд грн, что на 3,29 млрд грн, или на 13%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Справка УНИАН. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку по итогам января-сентября 2013 года зарегистрировала эмиссии акций на общую сумму 33,7 млрд грн, что примерно в два раза, или на 16,2 млрд грн, превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2012 года было зарегистрировано 247 выпусков акций на сумму 15,8 млрд грн, что почти в три раза меньше, чем в 2011 году.

НКЦБФР по итогам 2012 года также зарегистрировала 332 выпуска облигаций предприятий на сумму 51,4 млрд грн, что на 15,5 млрд грн, или на 43%, больше, чем в 2011 году.