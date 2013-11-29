S&P 500 и Dow Jones обновили исторические максимумы

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones вновь на рекордных позициях на фоне позитивных статданных из еврозоны и ожиданий статистики из США, передают Вести.ru.

Сегодня торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) завершатся в 22:00 мск в связи с отмечавшимся накануне в США Днем благодарения.

Индексы США к 18:43 мск Динамика фондовых торгов в США Изменение

Уровень безработицы в 17 государствах еврозоны в прошлом месяце снизился до 12,1% с 12,2% в сентябре, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.

Потребительские цены в еврозоне увеличились в ноябре 2013 г. на 0,9% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.