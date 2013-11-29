Индексы Украинской биржи и ПФТС снизились на 1,32%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 29 ноября, снизился на 1,32% – до 906,54 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 20,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 17 млн грн, на срочном рынке – 3,4 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрсоцбанка", которые просели на 2,5%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,32% – до 300,6 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 377,2 млн грн.