Китай упростил механизм выхода компаний на фондовые биржи страны

Китай упрощает процедуру первичного публичного размещения акций компаний на фондовой бирже. Соответствующие механизмы отражены в плане реформирования системы IPO, опубликованном Комитетом по контролю над ценными бумагами КНР, передает ИТАР-ТАСС.

В частности, как отмечает агентство Синьхуа, документ "приближает переход от системы получения разрешений к обычной регистрации". Таким образом, эксперты прогнозируют сокращение сроков выхода на биржу. "Согласно новым правилам, компаниям понадобится около месяца для начала процедуры прогресса регистрации", - приводит агентство слова представителя комитета.

В Китае действует сложная система по выходу компаний на биржу. Она предусматривает прохождение компаниями череды многократных проверок, после которых разрешение со стороны комиссии приходится ожидать в течение нескольких лет.

"С введением регистрационной базы компаний, готовящихся к IPO, комитет будет нести ответственность только за квалификационную проверку компаний, готовящихся к размещению. Стоимость организаций, а также соответствующие риски будут оцениваться инвесторами и рынком", - добавил представитель.

По прогнозам, около 50 компаний смогут завершить процедуру подготовки первичного размещения к концу января 2014 года.