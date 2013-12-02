Британия продала заброшенную станцию метро украинскому миллиардеру за 80 млн долл. - СМИ

Британские власти продолжают искать новые пути пополнения истощившегося бюджета и продали заброшенную станцию метро, новым владельцем которой станет бизнесмен из Украины, передает Reuters со ссылкой на местную прессу.

Владелец закрытой в 1934 году и использовавшейся во время войны в качестве командного пункта ВВС станции "Бромптон-Роуд" - министерство обороны Великобритании заявило, что уже обменялось контрактами с покупателем. Ожидаемый срок закрытия сделки - ближайшие два месяца.

Представитель ведомства отказался назвать Reuters имя покупателя станции и сумму из-за договоренностей о неразглашении.

По данным местных СМИ, станция была продана за 50 миллионов фунтов (80 миллионов долларов) украинскому миллиардеру.

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Агенты по продаже недвижимости говорят, что район Южный Кенсингтон, где расположена станция, популярен у богатых клиентов с Ближнего Востока и из Восточной Европы и что станция, цена которой наверняка составила десятки миллионов фунтов, будет переделана под роскошное жилье. Его можно дополнить вертолетной площадкой или садом на крыше.

Минобороны и задействованные в сделке агенты отказались от комментариев.