Украина выплатила 87,75 млн долл. по евробондам 2012 года

Министерство финансов Украины осуществило очередную выплату купонного дохода в размере 87,75 млн долл. США по облигациям внешнего государственного займа 2012 года, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, купонный доход выплачен по 10-летним облигациям внешнего госзайма Украины, выпущенным в ноябре 2012 года на сумму 1,25 млрд долл. и доразмещенным в феврале 2013 года на 1 млрд долл. Заимствования осуществлялись по ставке 7,8% годовых.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за октябрь 2013 года снизилась на 223 млн долл., или на 0,32%, - до 68,837 млрд долл. (550,215 млрд грн), за январь-октябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,342 млрд долл., или на 6,73%.

В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составил 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

В ноябре текущего года Украина осуществила выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в ноябре 2007 года, в объеме 23,625 млн долл. и выплату купонного дохода в размере 32,9 млн долл. США по облигациям внешнего государственного займа 2006 года.