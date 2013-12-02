Индекс Украинской биржи снизился на 0,42%, индекс ПФТС - на 0,36%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 2 декабря, снизился на 0,42% – до 902,77 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 23,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 16,1 млн грн, на срочном рынке – 7,1 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Райффайзен Банка Аваль», которые просели на 1,9%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,36% – до 299,51 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 83,8 млн грн.