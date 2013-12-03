Китай отменяет мораторий на IPO с января

Мораторий на проведение IPO в Китае подходит к концу — компании смогут размещать акции уже в январе 2014 г. Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) представила новые правила, которые значительно упростят механизм выхода компаний на фондовый рынок, пишут "Ведомости".

Запрет на проведение IPO действует в Китае с ноября 2012 г., власти пошли на это, чтобы усовершенствовать процедуру листинга. Процесс сильно затягивают многочисленные проверки, которым подвергается эмитент. Регуляторы серьезно проверяют, может ли он оставаться прибыльным и поддерживать свои операции. Могут пройти годы, прежде чем компании смогут пройти десятки проверок и выйти на рынок. Даже после того как заявку одобрили, судьба IPO все равно находится в руках регуляторов, которые в зависимости от ситуации на рынке решают, стоит ли проводить размещение.

По новым правилам компании должны будут выполнить требования по раскрытию информации, а инвесторы уже сами будут оценивать, стоит ли покупать их акции. Комиссия должна будет вынести решение о проведении листинга в течение трех месяцев после подачи заявки и наконец-то разрешит эмитентам выпускать привилегированные акции. CSRC заявила, что даст ответ по запросам всех фирм, которые сейчас находятся в очереди (их 760), в течение года. А около 50 компаний смогут провести IPO уже в январе 2014 г.

Эмитенты, андеррайтеры и другие посредники будут обязаны компенсировать убытки инвесторов в случае упущений, недостоверных или вводящих в заблуждение сведений в документах. Помимо этого мажоритарные акционеры, а также топ-менеджеры, владеющие долей в компании, не смогут продавать акции ниже цены размещения в течение двух лет после блокировки (длится шесть месяцев).

«Ориентированная на рынок реформа возлагает больше ответственности на эмитентов и посредников и усиливает защиту миноритарных инвесторов», — считает Вань Цзяньонь из юридического бюро Haiwen & Partners.

Но аналитики говорят, что некоторые из этих компаний не захотят долго ждать и предпочтут разместить свои акции на бирже в Гонконге. Именно там в ноябре провели свои IPO китайские Bank of Chongqing и Huishang Bank на $546 млрд и $1,19 млрд соответственно. А еще один китайский банк — Everbright Bank планирует IPO на $2 млрд на следующей неделе.