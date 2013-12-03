Украинский фондовый рынок во вторник снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 3 декабря, снизился на 1,62% – до 888,19 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 15,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 13,3 млн грн, на срочном рынке – 2,6 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Райффайзен Банка Аваль», которые просели на 3,54%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,66% – до 297,52 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 39,041 млн грн.