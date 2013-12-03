Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 1,4 млрд грн и 49,9 млн долл.

Министерство финансов Украины во вторник, 3 декабря, привлекло в государственный бюджет 1,430 млрд грн и 49,936 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства. Наибольшее размещение в национальной валюте проведено по 5-летним облигациям, в результате размещения которых Минфин привлек в госбюджет 810,656 млн грн, удовлетворив две поданные заявки по ставке доходности 14,25% годовых. Также в рамках размещения ОВГЗ в нацвалюте Минфин привлек 614,514 млн грн по единственной поданной заявке на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30% годовых и 5,023 млн грн по единственной поданной заявке на приобретение 4-летних облигаций с доходностью 12,10% годовых.

Все средства в иностранной валюте привлечены в результате размещения 3-летних облигаций в долларах США с досрочным погашением по ставке 7,75% годовых по единственной поданной заявке.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 1,829 млрд грн (по курсу НБУ), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, в ноябре Минфин привлек в госбюджет 3,177 млрд грн и 821,5 млн долл. на аукционах по продаже ОВГЗ. В декабре Минфин намерен провести еще три аукциона по продаже ОВГЗ - 10, 17 и 24 декабря.

По состоянию на 3 декабря 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 241,424 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 140,911 млрд грн, в собственности банков - 77,185 млрд грн, нерезидентов - 9,317 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 1 декабря, с начала года в госбюджет поступило 117,282 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 65,673 млрд грн, на обслуживание госдолга – 29,140 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).