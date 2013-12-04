Cereal Planet дебютирует на Варшавской фондовой бирже 9 декабря

Варшава. Производитель круп Cereal Planet дебютирует на альтернативной площадке Варшавской фондовой биржи NewConnect в следующий понедельник, 9 декабря.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил Богдан Адамович из компании Progress Holding, которая выступает консультантом размещения.

Он отметил, что биржа своим решением допустила в оборот 260 тыс. акций компании, или 2,25% акционерного капитала. Адамович заметил, что компания продала свои акции инвесторам еще в феврале текущего года, выручив за них 0,5 млн злотых, или около 120 тыс. евро (по текущему курсу 1 долл. = 4,2 злотых).

Ранее компания информировала о планах использовать привлеченные в ходе продажи своих бумаг на Варшавской бирже деньги на реализацию инвестиционной программы стоимостью 1,2 млн евро, которую на 90% профинансирует за счет собственных средств.

Собеседник агентства напомнил, что задержка с дебютом была связана с требованием Варшавской биржи предоставить аудированный отчет компании за прошлый год.

Согласно предоставленным Progress Holding данным, в прошлом году компания сократила чистую прибыль в 9 раз - до 0,3 млн евро на фоне роста выручки до 29,5 млн евро с 27,1 млн евро годом ранее.

В текущем году компания ожидает заработать чистыми около 1 млн евро при доходах в 27,7 млн евро.

Cereal Planet, которая занимается производством круп, станет 13 компанией из Украины на Варшавской фондовой бирже, вторым украинским эмитентом на NewConnect и первой компанией из Украины, которая дебютировала в Польше в текущем году.

Как сообщал УНИАН, Cereal Planet впервые объявил о намерении разместить акции на Варшавской фондовой бирже в июне прошлого года, заявляя о планах привлечь 2,5 млн евро.

Из-за слабого потенциального спроса компания снизила планку, отметив, что дебют на Варшавской бирже улучшит ее перспективы развития в будущем.

Справка УНИАН. Cereal Planet является зарегистрированным на Кипре холдингом, контролирующим группу компаний «Ранок-Олимп» из Харькова, которые занимаются производством разного рода круп, а также являются дистрибьютором марок других производителей, в частности, компаний Kernel («Чумак», «Стожар», «Щедрый дар») и Lutsk Foods («Руна»).

В 2011 году Cereal Planet получила 2,9 млн евро чистой прибыли при выручке в 27,1 млн евро.