Американский инвестфонд осуществил очередную покупку евробондов Украины

Один из крупнейших инвестиционных фондов США Franklin Templeton, оперирующий пенсионными активами и государственными долговыми бумагами разных стран и выкупивший в августе текущего года пятую часть прямого внешнего долга Украины, осуществил еще одну сделку по покупке украинских государственных евробондов на сумму свыше 1,4 млрд долл., увеличив, таким образом, объем выкупленного долга до 6 млрд долл., сообщает Bloomberg.

Как отмечается, объем выкупленного Franklin Templeton составляет теперь 40% от общего количества государственных долговых бумаг Украины.

По информации Bloomberg, держатели украинских долговых бумаг стали активно сбывать их сразу же после приостановки переговоров по ассоциации с ЕС. При этом по мере продажи, а также на фоне массовых акций протестов доходность бумаг, в частности со сроком погашения в июне 2014 года, выросла фактически втрое. «При стартовом уровне доходности в 7,95% она выросла до более чем 19%», - отмечают в Bloomberg.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября британская газета Financial Times (FT) сообщила о том, что один из крупнейших инвестиционных фондов США Franklin Templeton выкупил прямой государственный долг Украины в объеме 5 млрд долл., при том что общий объем прямого государственного долга страны к началу октября вырос до 26,286 млрд долл.

Сделка, как отмечалось, состоялась еще в августе. Тогда же, обратила внимание газета, состоялась неофициальная встреча руководства фонда с первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым и министром финансов Юрием Колобовым, приехавшими в штаб-квартиру Franklin Templeton с целью «убедить одного из крупнейших кредиторов страны».

Газета не приводила комментарии со стороны инвестиционного фонда, но сообщила, что сделка по скупке долга была осуществлена под руководством Майкла Хазенстаба, известного тем, что именно он провел скупку госдолга Ирландии.