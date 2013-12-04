Компания «К.А.Н.» выпустит процентные облигации на сумму в 450 млн грн

Компания «К.А.Н.» намерена выпустить процентные облигации на общую сумму в 450 млн грн, направив привлеченные от выпуска средства на обслуживание кредитов, а также финансирование строительства торгово-офисно-отельного комплекса в Киеве.

Как сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение принято на общем собрании участников эмитента 6 ноября 2013 года.

Согласно сообщению, 289,78 млн грн, привлеченных от выпуска облигаций, планируется направить на обслуживание договоров займа с компаниями «Мандарин Плаза» (175,78 млн грн), «Ковчег» (51 млн грн) и фирмой «Скилтекс» (40 млн грн). Еще 160,2 млн грн будет направлено на финансирование проекта нежилого дома и строительства торгово-офисно-отельного комплекса по ул. Московская/Резницкая, 2/32-34 в Печерском районе Киева.

Размещение ценных бумаг номиналом 1 тыс. грн планируется осуществить с 13 декабря 2013 года по 12 декабря 2014 года на фондовой бирже ПФТС.

Процентная ставка по облигациям на первый процентный период (с 13 декабря 2013 года по 13 марта 2014 года) составляет 10% годовых в гривне. Решения об установлении процентной ставки по облигациям на 2-81-й периоды принимается общим собранием участников эмитента, однако она не может быть ниже чем 5% годовых в гривне.

Погашение облигаций запланировано на период с 13 декабря 2033 года до 15 декабря 2033 года.

Справка УНИАН. ООО «К.А.Н.» (Киев) создано в 2001 году. Основным видом деятельности компании, по данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, является сдача в аренду нежилого дома, расположенного в Киеве на ул. Басейная, 2 (часть комплекса «Бессарабский квартал»).

Общий объем реализации компанией услуг, товаров и работ по итогам 2012 года составил 8,3 млн грн.

Уставный капитал компании по состоянию на 6 ноября 2013 года составлял 23,6 млн грн.