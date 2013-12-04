WOG получит контроль над 11 предприятиями на западе Украины

Антимонопольный комитет Украины разрешил сети автозаправочных станций WOG (West Oil Group) получить контроль над одиннадцатью предприятиями в западных регионах страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

Согласно сообщению ведомства, в частности, WOG предоставлено разрешение на приобретение более 50% доли в уставном капитале 9 предприятий в Волынской области: «Акцепт Плюс», «Вест Ойл Групп», «Гильдия недвижимости», «Дельта Вест Ойл Групп», «Дукат», завод «Галичина», «Ковельнефтепродукт», научно-производственный центр «Евродом», «Вита — Авто».

Кроме того, АМКУ разрешил WOG получить контроль над предприятием «Корпорация «Западная нефтяная группа - Карпаты» (Мукачево, Закарпатская обл.) и «Тернопольнефтепродукт» (Тернополь).

Большинство указанных предприятий осуществляют деятельность по реализации нефтепродуктов в своих регионах.

Как сообщал УНИАН, сеть WOG, входящая в группу компаний «Континиум», планирует к 2015 году увеличить количество автозаправочных комплексов до 600 единиц.

По словам генерального директора компании Сергея Корецкого, к концу 2013 года количество АЗК сети WOG достигнет 500 единиц, а годовой оборот компании составит в целом 3 млрд долл., что, по его мнению, составляет 17% рынка нефтепродуктов Украины.

Сеть автозаправочных станций WOG (West Oil Group) принадлежит компании «Золотой экватор» (Луцк), входящей в группу «Континиум», возглавляемую народным депутатом Игорем Еремеевым. В настоящее время в сеть представлена в 23 областях Украины.