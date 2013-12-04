Украинский фондовый рынок в среду снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 4 декабря, снизился на 0,72% – до 881,77 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 59,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 57,1 млн грн, на срочном рынке – 2,2 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Укрнафты», которые просели на 2,53%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,88% – до 294,9 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 147,4 млн грн.