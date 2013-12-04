Объем торгов на биржах Украины за 9 месяцев снизился в 4,4 раза

Общий объем торгов на биржах Украины по итогам января-сентября 2013 года составил 19,6 млрд грн, что в 4,4 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года (86,5 млрд грн), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, на биржах Украины в январе-сентябре 2013 года было проведено 5,6 тыс. торгов, на которых для продажи были предложены товары и услуги на сумму 23,2 млрд грн и заключено 36,3 тыс. договоров, средний объем одного торга за указанный период составил 3,5 млн грн, что практически в 5 раз меньше аналогичного периода прошлого года.

Наибольший объем сделок был заключен на товарно-сырьевых и товарных биржах (51,4%) и агропромышленных биржах (43,1%). На универсальных биржах объем заключенных сделок составил 5,4% от общего объема биржевых сделок.

Коэффициент ликвидности заключенных договоров за девять месяцев 2013 года составил 84,7%. Наибольший коэффициент ликвидности наблюдался на агропромышленных биржах (97,8%), универсальных (92,6%) и товарно-сырьевых и товарных биржах (75,5%).

В январе-сентябре 2013 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы заключенных сделок по купле-продаже топлива увеличились на 57,3% , лесоматериалов, древесины и изделий из древесины - на 50,2%, продукции по растениеводству - на 11,4%, тогда как объемы заключенных сделок по купле-продаже продукции животноводства уменьшились на 52,9%, строительных материалов - на 16,4%.

Наибольшая доля биржевых сделок приходилась на биржи в Киеве (81,1 %) и Киевской области (5,5 %).

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2013 года на биржах Украины было проведено 3,4 тыс. торгов, на которых были предложены товары на сумму 14,3 млрд грн и заключено 28,8 тыс. сделок на сумму 11,4 млрд грн. Средний объем одного торга за отчетный период на биржах составлял 3,4 млн грн, что в 4,3 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года.