Индекс Украинской биржи повысился на 1,63%, индекс ПФТС снизился на 0,14%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 5 декабря, повысился на 1,63% – до 896,1 пунктов, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 20,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 16,1 млн грн, на срочном рынке – 4,3 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Райффайзен Банка Аваль», которые выросли на 2,01%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,14% – до 294,5 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 565,6 млн грн.