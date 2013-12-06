Украинский фондовый рынок в пятницу вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 6 декабря, повысился на 0,03% – до 896,34 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 30,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 27,9 млн грн, на срочном рынке – 2,8 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Мотор Сичи», которые выросли на 1,72%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,43% – до 295,74 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 433,2 млн грн.