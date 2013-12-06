Украинский фондовый рынок в пятницу вырос
19:11, 06 декабря 2013Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 6 декабря, повысился на 0,03% – до 896,34 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 30,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 27,9 млн грн, на срочном рынке – 2,8 млн грн.
Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Мотор Сичи», которые выросли на 1,72%.
Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,43% – до 295,74 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 433,2 млн грн.
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