Инвесторы позитивно восприняли статистику по рынку труда в США - эксперт

Инвесторы позитивно восприняли хорошую статистику по рынку труда в США, сообщил в комментарии УНИАН руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Альтана Капитал» Андрей Тарасенко.

По его мнению, "мало кто сомневался, что опубликованные сегодня данные окажутся благоприятными, именно на этих ожиданиях ключевые индексы показывали снижение в свете сокращения QE". В итоге, уровень безработицы в штатах в ноябре составил 7,0% - лучший показатель с 2008 года, а количество созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе – 203 тыс., против прогноза в 180 тыс. "Вопрос восприятия данных являлся ключевым и труднопредсказуемым. Неожиданно новость была воспринята положительно", - подчеркнул аналитик.

Он сообщил, что американские индексы на открытии в пятницу растут в пределах 0,8%. "Зачастую рынкам требуется время для того, чтобы переварить данные. Не исключаем смены тенденции сегодня ближе к закрытию или в понедельник", - считает Тарасенко.

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Как отметил аналитик, индекс Украинской биржи в пятницу закрылся символическим ростом – 0,03%. "Растут акции "Мотор Сичи", чему способствуют новости о том, что Украина и Китай налаживают сотрудничество в сфере производства авиационных двигателей", - добавил он.