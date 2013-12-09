"Агролига" перенесла переход на главную площадку Варшавской фондовой биржи

Варшава . Украинская сельскохозяйственная компания "Агролига" перенесла запланированный до конца текущего года переход на главную площадку Варшавской фондовой биржи с альтернативной биржи Newconnect на первый квартал 2014 года.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи.

"Финальная дата перехода будет зависеть от ситуации на финансовом рынке. Задержка связана с дополнительным временем, необходимым на регистрацию раздела акций группы согласно требованиям кипрского законодательства", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. В работающую на украинском рынке с 1992 года группу компаний «Агролига» входят шесть компаний, которые занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством. Компании группы обрабатывают около 7,2 тыс. га земель в Харьковской области и владеют молочным стадом из около 850 голов.

По 41,66% акций компании принадлежат ее основателям Александру Берднику и Ирине Поплавской.

За 9 месяцев 2013 года компания получила 3,4 млн долл. чистой прибыли, что на 5,1% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Выручка «Агролиги» от продаж за указанный период выросла почти на 32% – до 11,7 млн евро.