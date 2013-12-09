WIG Ukraine на прошлой неделе рухнул почти на 5%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG Ukraine закончил торги прошлой недели падением на 4,7%, опустившись ниже уровня 500 пунктов впервые с апреля текущего года и закрывшись всего на 6 пунктов выше своего исторического минимума с момента запуска в мае 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, украинский индикатор обрушился на фоне значительного обвала основных индексов польского фондового рынка, которые, однако, продемонстрировали меньшее падение.

"Голубые фишки" Варшавской биржи потеряли 4% на фоне падения индикатора всего рынка WIG на 3,6%.

Среди 11-ти украинских эмитентов на польской фондовой площадке на прошлой неделе подешевели бумаги 10-ти из них, кроме сохранившей свою капитализацию на том же уровне судоходной компании KDM Shipping.

Акции крупнейшей украинской компании на Варшавской бирже, Kernel, на закрытии в пятницу стоили 40 злотых (1 долл. = 3,1 злотых), что на 5,75% дешевле, чем неделей ранее. В ходе торгов на прошлой неделе стоимость бумаг этой компании достигала 36,5 злотых за штуку - самая низкая цена с июля 2009 года.

Бумаги второго крупнейшего эмитента из Украины на ВФБ, Astarta, подешевели всего на 0,5%.

Больше всех потеряли свою стоимость угледобывающие компании Sadovaya Group и Coal Energy, которые подешевели на около 20%, установив новые исторические минимумы на уровне 0,5 и 1,5 злотых за акцию.

Среди больше всего подешевевших акций оказались также бумаги Milkiland (-10,8%), KSG Agro (-9,7%), Ovostar Union (-9,4%) и IMC (-7,15%).

Превратившиеся в спекулятивные акции Agroton и Westa потеряли 0,5% и 1,7% своей стоимости, соответственно.

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Как сообщал УНИАН, WIG Ukraine достиг своего исторического минимума на уровне 486,76 пункта в апреле текущего года.