Индекс Украинской биржи снизился на 0,43%, индекс ПФТС – на 0,6%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 9 декабря, снизился на 0,43% – до 892,46 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 14,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 11,9 млн грн, на срочном рынке – 2,3 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Азовстали», которые снизились на 1,26%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,6% – до 293,97 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 70,6 млн грн.