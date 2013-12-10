Эксперт: программа выкупа активов в США снова в фокусе инвесторов

В фокусе инвесторов на текущей неделе вновь будет находиться обсуждение возможного сворачивания программы выкупа активов в США.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, "волнения на рынках акций нарастают по мере приближения заседания ФРС, хотя большинство аналитиков все же ожидают сохранение программы выкупа активов вплоть до марта 2014 года".

Как отметила Лаврик, мировые фондовые площадки начали неделю сдержанным ростом ведущих индексов. Игроки продолжили отыгрывать сильную статистику по рынку труда в США, опубликованную в пятницу. Дополнительным фактором стали сильные данные из КНР.

Аналитик добавила, что индекс Укранской биржи завершил сессию понедельника снижением на 0,43% до 892,46 пункта. Движущей силой сводного биржевого индикатора выступили акции "Азовстали" (-1,26%) и "Центрэнерго" (-0,80%).

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По словам Лаврик, завтра стартует процесс рассмотрения "правила Волкера", предусматривающее запрет на торговые операции финансовых компаний с использованием собственных средств. "Утверждение новых стандартов может нанести серьезный удар по финансовому сектору Штатов", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 9 декабря, снизился на 0,43% – до 892,46 пункта. Общий объем торгов составил 14,2 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 0,6% – до 293,97 пункта. Общий объем торгов составил 70,6 млн грн.