Минфин привлек в госбюджет 2,2 млрд грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины в понедельник, 9 декабря, привлекло в государственный бюджет 2,212 млрд грн на внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, наибольшее размещение проведено по 7-летним облигациям, в результате размещения которых Минфин привлек в госбюджет 1,507 млрд грн, удовлетворив единственную поданную заявку по ставке доходности 14,30% годовых. Также Минфин привлек 705,047 млн грн по единственной поданной заявке на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25% годовых. Средства в иностранной валюте не привлекались.

Как отмечается в сообщении, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 2,212 млрд грн, при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 3 декабря привлек в госбюджет 1,430 млрд грн и 49,936 млн долл. В декабре Минфин планирует провести еще три аукциона по продаже ОВГЗ - 10, 17 и 24 декабря.

По состоянию на 9 декабря 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 242,642 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 140,911 млрд грн, в собственности банков - 79,200 млрд грн, нерезидентов - 9,367 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 9 декабря, с начала года в госбюджет поступило 119,097 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 66,290 млрд грн, на обслуживание госдолга – 29,803 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).