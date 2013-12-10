Индекс Украинской биржи снизился на 0,78%, индекс ПФТС вырос на 0,21%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 10 декабря, снизился на 0,78% – до 885,54 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 24,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 20,5 млн грн, на срочном рынке – 3,7 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Авдеевского коксохимического завода, которые снизились на 1,48%.

Индекс ПФТС по итогам торгов вырос на 0,21% – до 294,6 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 147,7 млн грн.