Двум кипрским офшорам разрешили покупку долей в предприятиях «Атлант-М»

Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение двум кипрским офшорам Kuruma Holdings Limited и Hoiru Holdings Limited на покупку блокирующих долей в уставных фондах ряда предприятий автомобильного холдинга «Атлант-М», являющегося официальным дилером Volkswagen, Skoda, Nissan и Renault.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета со ссылкой на принятые решения ведомства.

Согласно принятым решениям, компании Kuruma Holdings Limited (Лимасол, Кипр) предоставлено разрешение на покупку долей, превышающих 50% голосов в высшем органе управления, в компаниях «Атлант-М Днепровская набережная» (Киев), «Гранд Авто» (Днепропетровск), «Атлант-М Лепсе» (Киев). Компании Hoiru Holdings Limited (Лимасол, Кипр) предоставлено разрешение на покупку долей, превышающих 50% голосов в высшем органе управления, в компании «Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» (Киев).

Справка УНИАН. В международный автомобильный холдинг «Атлант-М» входят 6 предприятий – три официальных дилера Volkswagen ("Атлант-М Днепр", "Атлант-М Лепсе" и "Атлант-М Днепровская набережная" (Киев, Днепропетровск), официальный дилер Skoda "Атлант-М Алексеевка" (Харьков), официальный дилер Nissan "Атлант-М на Гагарина" (Харьков), официальный дилер Renault "Атлант-М Юг" (Харьков).