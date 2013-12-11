Украинский фондовый рынок в среду закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 11 декабря, вырос на 0,32% – до 888,38 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 69 млн грн, из них на фондовом рынке – 59,9 млн грн, на срочном рынке – 9,1 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Моторсичи», которые выросли на 1,41%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,01% – до 294,58 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 491,1 млн грн.