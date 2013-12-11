Инвесторы переключились на тему бюджетных вопросов США - эксперт

Новых идей касательно результатов предстоящего заседания Федеральной резервной системы США нет, поэтому инвесторы переключились на тему бюджетных вопросов США.

Такое мнение высказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, "торговая сессия на зарубежных площадках в среду проходила вяло ввиду скудного новостного фона. В первой половине дня участники европейских торгов использовали новость о прогрессе в переговорах по бюджету в Штатах в качестве идеи для покупок, однако старания покупателей были тщетны. Перевес сил оказался на стороне продавцов".

Лаврик сообщила, что важная для рынков статистика сегодня не публиковалась. Завтра ожидается повышение торговой активности на фоне выхода блока данных по Европе и США. Ожидаются довольно неплохие показатели по промпроизводству в еврозоне и розничным продажам в США.

Как отметила аналитик, "отечественный рынок акций в среду смог завершить торги в плюсе, несмотря на эскалацию политической напряженности внутри страны". Индекс Украинской биржи по результатам дня повысился на 0,32% до 888,38 пункта. Драйвером роста стали акции "Мотор Сичи" (+1,41%) и "Азовстали" (+1,31%).