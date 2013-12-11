«Ощадбанк» разместил казначейские обязательств на 100 млн долл. среди населения

Учреждения «Государственного сберегательного банка Украины» («Ощадбанк») завершили размещение 2-летних казначейских обязательств на предъявителя серии Б на 100 млн долл. среди населения, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, банк разместил казначейские обязательства на 100 млн долл. номинальной стоимостью 500 долл., выпущенные 30 ноября 2012 года, по ставке 8% годовых с уплатой купонов каждые шесть месяцев. Размер дохода по каждому купону является фиксированным и составляет 20 долл.

Как сообщал УНИАН, Минфин в следующем году планирует привлечь в госбюджет 2,6-3 млрд грн посредством размещения казначейских обязательств среди населения с фиксированной ставкой доходности, а также новый вид обязательств, индексированных на валютный курс.

В ноябре 2012 года Министерство финансов Украины завершило размещение казначейских обязательств для физических лиц серии А в объеме 100 млн долл. и с 30 ноября того же года начало размещение серии Б. Данные размещения проводились через учреждения "Ощадбанка".

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года банк нарастил прибыль на 17% - до 481 млн грн.