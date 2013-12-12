Украинская биржа со следующей недели запустит интернет-трейдинг гособлигациями

Украинская биржа с понедельника, 16 декабря, переведет торги государственными и муниципальными ценными бумагами из рынка котировок в рынок заявок, обеспечив возможность торговли данными инструментами через брокерские системы, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

«Права на торговлю государственными и муниципальными ценными бумагами будут предоставлены на шлюзы торговой системы, что обеспечит возможность торговли данными инструментами через брокерские системы членов биржи», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили в Украинской бирже, особенностью рынков ОВГЗ и муниципальных облигаций станет заключение сделок путем подачи заявок на покупку/продажу с ценой, указанной в гривнях и уже учитывающей накопленный купонный доход.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель правления Украинской биржи Олег Ткаченко заявлял, что для того, чтобы торговать гособлигациями, частным инвесторам не потребуются значительные капиталы. Он отметил, что Украинская биржа уже имеет предварительные договоренности с маркет-мейкерами о продаже частным инвесторам небольших пакетов гособлигаций.

Справка УНИАН. Интернет-трейдинг (от английского internet-trading, торговля через Интернет) появился в Украине в 2009 году. В последнее время ряд интернет-компаний закрыли свои направления в интернет-трейдинге в связи с существенным снижением интереса физлиц к торговле ценными бумагами в Украине.