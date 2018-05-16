Что заставило украинскую власть остановить евроинтеграцию. Хронология аргументов
В Украине четвертую неделю продолжаются массовые акции гражданского протеста. Одной из причин их возникновения является решение Кабмина свернуть евроинтеграционный курс. Это стало полной неожиданностью для населения, так как на протяжении последних лет руководство страны акцентировало внимание исключительно на плюсах ассоциации с ЕС. Перелом в риторике власти произошел после встречи президента Украины Виктора Януковича с его российским коллегой Владимиром Путиным. УНИАН составил хронологию аргументов власти.
В Украине четвертую неделю продолжаются массовые акции гражданского протеста – всеукраинский Евромайдан. Одной из его причин является решение правительства свернуть евроинтеграционный курс - буквально за неделю до подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в Вильнюсе на саммите «Восточного партнерства». Это стало полной неожиданностью для населения, так как на протяжении последних лет руководство страны подчеркивало исключительно плюсы ассоциации с ЕС. Перелом в риторике власти произошел после встречи президента Украины Виктора Януковича с его российским коллегой Владимиром Путиным 9 ноября, результаты которой официально не комментировались. УНИАН составил хронологию аргументов власти «за» и «против» евроинтеграции.
Высказывания власти до «судьбоносных» переговоров с Путиным
13 июня 2013 года. «Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся обеспечить заключение этого важного для всех сторон Соглашения во время саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре этого года…Для Украины это, прежде всего, - детальная программа преобразований во всех сферах жизни нашего государства в соответствии с европейскими стандартами, дорожная карта нашего сближения с Европейским Союзом, инструмент консолидации европейских ценностей. Ключевой составляющей Соглашения станет создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Это откроет путь к интеграции экономики нашего государства во внутренний рынок ЕС, а следовательно - будет стимулировать ее качественную модернизацию… В рамках Повестки дня ассоциации Украина - ЕС, которая является неотъемлемой частью Президентской программы реформ, осуществляется выполнение отдельных положений Соглашения об ассоциации. Курс реформ собственно подчинен общей цели нашей евроинтеграции - обеспечить гражданам Украины европейские условия и уровень жизни… Объединенная Европа - это цивилизационно-исторический выбор Украины. За этим выбором стоит мощная поддержка всех слоев украинского общества и подавляющего большинства основных политических сил страны. Кратчайший путь к этой цели пролегает через прагматизм, через конкретную кропотливую работу. Поле для нашего общего труда - практически неограниченное», - Президент Украины Виктор Янукович сказал во время выступления на 18-м саммите глав государств Центральной Европы в Братиславе.
30 августа 2013 года. «Безусловно, решение мы будем принимать совместно, со стороны Украины - сегодня я не вижу предостережений, чтобы не подписывать этот документ, что будет завтра - мне трудно сказать. А что касается Европейского Союза - ему виднее», - отметил Президент в интервью ведущим телеканалам.
15 октября 2013 года. «Хочу подчеркнуть, что подписание Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной во время этого саммита (вильнюсского саммита – ред.) является нашим ключевым заданием… Украина настроена начать имплементацию положений Соглашения об ассоциации уже после его подписания… Мы ожидаем, в частности, введения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая позволит как украинцам, так и европейцам уже вскоре почувствовать практические преимущества взаимодействия между Украиной и ЕС в новом формате», - отметил Президент Украины во время совместного заявления с Президентом Эстонской Республики Тоомасом Ильвесом во время визита в Таллинн.
6 ноября 2013 года. «В то же время, объективно страна заинтересована в более глубоком экономическом взаимодействии со странами евразийского пространства. Основой такой заинтересованности являются стратегические, экономические интересы Украины. Мы не можем себе позволить, чтобы условием сотрудничества с одним союзом было прекращение более глубокого сотрудничества с другими», страна могла бы сыграть роль «связующего звена между Европейским Союзом и Евразийским союзом, обеспечивая постепенное создание единого европейского экономического пространства, а в широком плане сыграть роль межцивилизационного портала для стран Евроатлантики и Евразии, в первую очередь с Россией и Китаем», - Виктор Янукович заявил во время выступления на региональном заседании Всемирного экономического форума «Стратегический диалог о будущем Украины».
14 июня 2013 года. «Условия ассоциации и свободной торговли с Европейским Союзом, содержащиеся в Соглашении об ассоциации и зоне свободной торговли (ЗСТ), которое планируется подписать в ноябре текущего года, приемлемы для Украины… Мне говорят: вот вы подписываетесь под требованием выполнить что-то. А я спрашиваю: а разве наше согласие выполнять те условия, на которых мы подписываем соглашение, не отвечают нашим интересам? Они отвечают на 100% нашим интересам. Разве мы не заинтересованы, чтобы в нашей стране действовала независимая судебная система? Заинтересованы. Разве мы не заинтересованы, чтобы у нас действовали технические стандарты, которые сейчас приняты в странах ЕС? Заинтересованы… Мне говорят, что это будет страшно сложно для нашей промышленности и экономики. Да, это будет сложно и нелегко, но мы запланировали десятилетний переходный период, в течение которого мы обязаны адаптироваться, у нас нет другого пути», - сказал Азаров на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners».
18 сентября 2013 года. «Изменения, которые повлечет за собой ассоциация с Европейским Союзом, без преувеличения, судьбоносны для Украины. Сегодня мы не ставим в повестку дня членство Украины в ЕС, но с подписанием Соглашения об ассоциации мы создаем условия для последовательного движения в направлении европейского качества жизни…Наше государство изменится коренным образом, и кого-то это вдохновляет, а кого-то тревожит», - сказал Азаров, открывая заседание Кабмина, на котором был утвержден проект Соглашения об ассоциации с ЕС.
18 сентября 2013 года. «В процессе подготовки проекта соглашения в значительной мере удалось защитить интересы реального сектора отечественной экономики. Таким образом, украинские производители получат часовое преимущество и шанс повысить конкурентоспособность своей продукции не только на рынке Евросоюза, но и на рынках "третьих" стран. При этом дополнительный рост ожидается в основном за счет таких видов экономической деятельности как сельское хозяйство, пищевая промышленность, текстильный и кожный сегменты легкой промышленности, металлургия и обработка металла, машиностроение, транспортные услуги, услуги юридическим лицам и тому подобное», - сказал Азаров на заседании Кабинета министров.
21 сентября 2013 года. «Мы обречены на сотрудничество со странами Таможенного союза, Украина готова присоединиться к отдельным положениям, действующим в Таможенном союзе», - отметил Азаров на 10-й ежегодной встрече «Ялтинская экономическая стратегия».
5 октября 2013 года. «Подписав Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, Украина не теряет своего суверенитета и права принимать самостоятельные решения. Есть статья в соглашении, и это подтвердил ЕС официально, которая не мешает нам присоединяться, заключать договоры и о зонах свободной торговли, и о таможенных союзах. Это наше суверенное право. Если когда-либо Украина придет к выводу о том, что возможно и целесообразно участие, в том числе в Таможенном союзе, то будет проведена законная процедура референдума. Народ Украины выскажет свое мнение, и на референдуме будет принято решение, реализации которого никто никогда не сможет помешать», - подчеркнул Азаров в интервью газете «Советская Белоруссия».
3 ноября 2013 года. «Адаптация украинских технических регламентов к требованиям Евросоюза обойдется Украине в течение 10 лет в 165 млрд евро», - сказал Азаров во время встречи с делегацией политической группы Европарламента «Альянс либералов и демократов из Совета Европы».
31 июля 2013 года. «Ассоциация с Европейским Союзом – наш цивилизационный выбор, и все усилия руководства страны направлены на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС» - заявил Сергей Арбузов во время встречи с федеральным министром иностранных дел Германии Гидо Вестервелле.
26 сентября 2013 года. «Миссия Украины в том, чтобы объединять Восток и Запад, а не разъединять их. Поэтому мы проводим сбалансированную внешнюю политику в отношении России с одной стороны, и Европейского Союза - с другой. В частности, мы стремимся получить статус партнера относительно диалога в Шанхайской организации сотрудничества, которая, несомненно, имеет мощнейший потенциал роста. Весь дух Украины направлен на то, чтобы реализация нашей европейской судьбы не привела к напряжению в отношениях с Россией и Востоком. Это принципиальная линия. Китай - главный партнер Украины в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это сила, которая приносит не только капитал, но и бесценный опыт успешной модернизации. Я рад, что именно в этот решающий момент у нас есть полное взаимопонимание с Китаем», – сказал Сергей Арбузов на Евразийском экономическом форуме в Сиане.
17 октября 2013 года. «Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС станет катализатором дальнейшего проведения широкомасштабных реформ, усиления демократического развития и верховенства права. Украина берет на себя беспрецедентный объем обязательств. И мы активно готовимся к их выполнению. Программа имплементации соглашения - это комплексная дорожная карта системного реформирования нашей экономики. Мы осознаем тот большой объем работы, который нужно выполнить, и надеемся на поддержку ЕС», - сказал Сергей Арбузов во время встречи с членом Еврокомиссии по вопросам торговли Карелом де Гухтом в Брюсселе.
Высказывания власти после «судьбоносных» переговоров с Путиным
13 ноября 2013 года.Янукович выдал Азарову поручение, которое было обнародовано на официальном сайте главы государства: «…с целью дальнейшего развития сотрудничества с Россией, увеличения торгового оборота между Украиной и Российской Федерацией, государствами - участницами Таможенного союза осуществить до 31 декабря текущего года ряд мероприятий, в том числе по гармонизации таможенных процедур Украины и РФ с целью увеличения объемов экспортно-импортных операций, внесения в случае потребности соответствующих предложений; инвентаризацию двусторонних украинско-российских международных договоров в торгово-экономической сфере и обеспечения с целью защиты национальных интересов Украины в этой сфере, практической реализации, актуализации таких международных договоров».
26 ноября 2013 года. «Как только мы выйдем на тот уровень, который нам будет комфортным, и когда он будет соответствовать нашим интересам, когда мы договоримся на нормальных условиях, тогда мы будем вести разговор о подписании. Когда это будет – скоро или не очень скоро, время покажет. Я хочу, чтобы это время было как можно скорее… Это соглашение об ассоциации, 610 миллионов евро заложена финансовая техническая помощь Украине. Начиная с 2010 года. Три года подряд эту конфетку в красивой обертке нам показывали и говорили: вы их получите, когда с МВФ подпишете соглашение. Я не хочу грубо выражаться, но не надо нас так унижать. Мы - серьезная страна, европейская. Или мы должны завязать глаза и бежать куда угодно, лоб разбить? Мы и так бежали очень быстро. Пробежали за короткий срок очень большое расстояние. Можем получить проблемы», - заявил Янукович в интервью украинским телеканалам.
10 декабря 2013 года. «Я неоднократно говорил, что программа Партии регионов с 1997 года имела стратегической целью интеграцию Украины в европейское пространство. Когда мы сегодня ведем разговор об экономике, в ближайшем будущем, мы не можем этот вопрос рассматривать, например, без восстановления нормальных торговых отношений с Россией. Прежде всего, газовый вопрос. Ну, не может Украина платить такую цену за газ, какой она установлена сегодня, - она превышает среднеевропейскую цену более чем на 200 долларов. Это вопрос, в первую очередь, нужно урегулировать. Хотя сегодня уже Россия согласна эту тему обсуждать. Потому что там также есть проблемы, потери украинского рынка, потери экономики. Нам нужно искать, как объединять. Я считаю, Европа будет спокойно спать, как говорят, в тепле, если у Украины будут нормальные отношения с Россией. Если не будет таких конфликтов, которые иногда были, когда закрывали газ», - сказал Янукович в Киеве на встрече с предыдущими президентами Украины.
9 ноября 2013 года. «Для нас сейчас на самом деле ключевая проблема - это договорится с Россией», - сказал Азаров на конференции Донецкой областной Партии регионов.
21 ноября 2013 года. Кабинет министров принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами.
22 ноября 2013 года. «Если я сказал, хоть одно слово неправды, пусть меня завтра отправляют в отставку», - сказал Азаров в эфире программы Шустер live на телеканале «Интер».
11 декабря 2013 года. «Мы предложили Еврокомиссии рассмотреть, на каких условиях будет работать наша промышленность и экономика в целом. Мы предлагаем решить вопрос предоставления финансовой помощи. Мы определили приблизительный объем - 20 миллиардов евро, но речь идет не о безвозвратной помощи», - сказал Азаров на заседании Кабмина.
2 декабря 2013 года. «Есть ли у нас ответ о евроинтеграции, как дальше будет двигаться сотрудничество - отвечаю откровенно: есть…, выйти на дорожную карту, подписать эту дорожную карту, и начало подписания соглашения должно быть тогда, когда будет понятна эта дорожная карта, … но не мешайте нам, дайте отработать», - сказал Сергей Арбузов на заседании Согласительного совета парламента.
2 декабря 2013 года. «Примерно в сентябре я подавал расчеты, нам достаточно было 3-5 млрд евро - это та сумма, которая бы дала возможность нас поддержать, чтобы запустить модернизацию и начать работать... Сегодня кризис углубился, надо опять сделать расчеты и выйти на какую-то сумму, но это не сумма 160 млрд евро. Это - 10 млрд евро, может быть. И то, мы просили кредитные линии: когда придет время возвращать, мы вернем», - сказал Сергей Арбузов в интервью телеканалу ICTV.
Нана Черная (УНИАН)