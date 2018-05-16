Что заставило украинскую власть остановить евроинтеграцию. Хронология аргументов

В Украине четвертую неделю продолжаются массовые акции гражданского протеста – всеукраинский Евромайдан. Одной из его причин является решение правительства свернуть евроинтеграционный курс - буквально за неделю до подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в Вильнюсе на саммите «Восточного партнерства». Это стало полной неожиданностью для населения, так как на протяжении последних лет руководство страны подчеркивало исключительно плюсы ассоциации с ЕС. Перелом в риторике власти произошел после встречи президента Украины Виктора Януковича с его российским коллегой Владимиром Путиным 9 ноября, результаты которой официально не комментировались. УНИАН составил хронологию аргументов власти «за» и «против» евроинтеграции.

Высказывания власти до «судьбоносных» переговоров с Путиным

13 июня 2013 года. «Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся обеспечить заключение этого важного для всех сторон Соглашения во время саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре этого года…Для Украины это, прежде всего, - детальная программа преобразований во всех сферах жизни нашего государства в соответствии с европейскими стандартами, дорожная карта нашего сближения с Европейским Союзом, инструмент консолидации европейских ценностей. Ключевой составляющей Соглашения станет создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Это откроет путь к интеграции экономики нашего государства во внутренний рынок ЕС, а следовательно - будет стимулировать ее качественную модернизацию… В рамках Повестки дня ассоциации Украина - ЕС, которая является неотъемлемой частью Президентской программы реформ, осуществляется выполнение отдельных положений Соглашения об ассоциации. Курс реформ собственно подчинен общей цели нашей евроинтеграции - обеспечить гражданам Украины европейские условия и уровень жизни… Объединенная Европа - это цивилизационно-исторический выбор Украины. За этим выбором стоит мощная поддержка всех слоев украинского общества и подавляющего большинства основных политических сил страны. Кратчайший путь к этой цели пролегает через прагматизм, через конкретную кропотливую работу. Поле для нашего общего труда - практически неограниченное», - Президент Украины Виктор Янукович сказал во время выступления на 18-м саммите глав государств Центральной Европы в Братиславе.

30 августа 2013 года. «Безусловно, решение мы будем принимать совместно, со стороны Украины - сегодня я не вижу предостережений, чтобы не подписывать этот документ, что будет завтра - мне трудно сказать. А что касается Европейского Союза - ему виднее», - отметил Президент в интервью ведущим телеканалам.

15 октября 2013 года. «Хочу подчеркнуть, что подписание Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной во время этого саммита (вильнюсского саммита – ред.) является нашим ключевым заданием… Украина настроена начать имплементацию положений Соглашения об ассоциации уже после его подписания… Мы ожидаем, в частности, введения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая позволит как украинцам, так и европейцам уже вскоре почувствовать практические преимущества взаимодействия между Украиной и ЕС в новом формате», - отметил Президент Украины во время совместного заявления с Президентом Эстонской Республики Тоомасом Ильвесом во время визита в Таллинн.

6 ноября 2013 года. «В то же время, объективно страна заинтересована в более глубоком экономическом взаимодействии со странами евразийского пространства. Основой такой заинтересованности являются стратегические, экономические интересы Украины. Мы не можем себе позволить, чтобы условием сотрудничества с одним союзом было прекращение более глубокого сотрудничества с другими», страна могла бы сыграть роль «связующего звена между Европейским Союзом и Евразийским союзом, обеспечивая постепенное создание единого европейского экономического пространства, а в широком плане сыграть роль межцивилизационного портала для стран Евроатлантики и Евразии, в первую очередь с Россией и Китаем», - Виктор Янукович заявил во время выступления на региональном заседании Всемирного экономического форума «Стратегический диалог о будущем Украины».

14 июня 2013 года. «Условия ассоциации и свободной торговли с Европейским Союзом, содержащиеся в Соглашении об ассоциации и зоне свободной торговли (ЗСТ), которое планируется подписать в ноябре текущего года, приемлемы для Украины… Мне говорят: вот вы подписываетесь под требованием выполнить что-то. А я спрашиваю: а разве наше согласие выполнять те условия, на которых мы подписываем соглашение, не отвечают нашим интересам? Они отвечают на 100% нашим интересам. Разве мы не заинтересованы, чтобы в нашей стране действовала независимая судебная система? Заинтересованы. Разве мы не заинтересованы, чтобы у нас действовали технические стандарты, которые сейчас приняты в странах ЕС? Заинтересованы… Мне говорят, что это будет страшно сложно для нашей промышленности и экономики. Да, это будет сложно и нелегко, но мы запланировали десятилетний переходный период, в течение которого мы обязаны адаптироваться, у нас нет другого пути», - сказал Азаров на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners».

18 сентября 2013 года. «Изменения, которые повлечет за собой ассоциация с Европейским Союзом, без преувеличения, судьбоносны для Украины. Сегодня мы не ставим в повестку дня членство Украины в ЕС, но с подписанием Соглашения об ассоциации мы создаем условия для последовательного движения в направлении европейского качества жизни…Наше государство изменится коренным образом, и кого-то это вдохновляет, а кого-то тревожит», - сказал Азаров, открывая заседание Кабмина, на котором был утвержден проект Соглашения об ассоциации с ЕС.

18 сентября 2013 года. «В процессе подготовки проекта соглашения в значительной мере удалось защитить интересы реального сектора отечественной экономики. Таким образом, украинские производители получат часовое преимущество и шанс повысить конкурентоспособность своей продукции не только на рынке Евросоюза, но и на рынках "третьих" стран. При этом дополнительный рост ожидается в основном за счет таких видов экономической деятельности как сельское хозяйство, пищевая промышленность, текстильный и кожный сегменты легкой промышленности, металлургия и обработка металла, машиностроение, транспортные услуги, услуги юридическим лицам и тому подобное», - сказал Азаров на заседании Кабинета министров.

21 сентября 2013 года. «Мы обречены на сотрудничество со странами Таможенного союза, Украина готова присоединиться к отдельным положениям, действующим в Таможенном союзе», - отметил Азаров на 10-й ежегодной встрече «Ялтинская экономическая стратегия».

5 октября 2013 года. «Подписав Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, Украина не теряет своего суверенитета и права принимать самостоятельные решения. Есть статья в соглашении, и это подтвердил ЕС официально, которая не мешает нам присоединяться, заключать договоры и о зонах свободной торговли, и о таможенных союзах. Это наше суверенное право. Если когда-либо Украина придет к выводу о том, что возможно и целесообразно участие, в том числе в Таможенном союзе, то будет проведена законная процедура референдума. Народ Украины выскажет свое мнение, и на референдуме будет принято решение, реализации которого никто никогда не сможет помешать», - подчеркнул Азаров в интервью газете «Советская Белоруссия».

3 ноября 2013 года. «Адаптация украинских технических регламентов к требованиям Евросоюза обойдется Украине в течение 10 лет в 165 млрд евро», - сказал Азаров во время встречи с делегацией политической группы Европарламента «Альянс либералов и демократов из Совета Европы».

31 июля 2013 года. «Ассоциация с Европейским Союзом – наш цивилизационный выбор, и все усилия руководства страны направлены на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС» - заявил Сергей Арбузов во время встречи с федеральным министром иностранных дел Германии Гидо Вестервелле.

26 сентября 2013 года. «Миссия Украины в том, чтобы объединять Восток и Запад, а не разъединять их. Поэтому мы проводим сбалансированную внешнюю политику в отношении России с одной стороны, и Европейского Союза - с другой. В частности, мы стремимся получить статус партнера относительно диалога в Шанхайской организации сотрудничества, которая, несомненно, имеет мощнейший потенциал роста. Весь дух Украины направлен на то, чтобы реализация нашей европейской судьбы не привела к напряжению в отношениях с Россией и Востоком. Это принципиальная линия. Китай - главный партнер Украины в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это сила, которая приносит не только капитал, но и бесценный опыт успешной модернизации. Я рад, что именно в этот решающий момент у нас есть полное взаимопонимание с Китаем», – сказал Сергей Арбузов на Евразийском экономическом форуме в Сиане.

17 октября 2013 года. «Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС станет катализатором дальнейшего проведения широкомасштабных реформ, усиления демократического развития и верховенства права. Украина берет на себя беспрецедентный объем обязательств. И мы активно готовимся к их выполнению. Программа имплементации соглашения - это комплексная дорожная карта системного реформирования нашей экономики. Мы осознаем тот большой объем работы, который нужно выполнить, и надеемся на поддержку ЕС», - сказал Сергей Арбузов во время встречи с членом Еврокомиссии по вопросам торговли Карелом де Гухтом в Брюсселе.

Высказывания власти после «судьбоносных» переговоров с Путиным

13 ноября 2013 года.Янукович выдал Азарову поручение, которое было обнародовано на официальном сайте главы государства: «…с целью дальнейшего развития сотрудничества с Россией, увеличения торгового оборота между Украиной и Российской Федерацией, государствами - участницами Таможенного союза осуществить до 31 декабря текущего года ряд мероприятий, в том числе по гармонизации таможенных процедур Украины и РФ с целью увеличения объемов экспортно-импортных операций, внесения в случае потребности соответствующих предложений; инвентаризацию двусторонних украинско-российских международных договоров в торгово-экономической сфере и обеспечения с целью защиты национальных интересов Украины в этой сфере, практической реализации, актуализации таких международных договоров».

26 ноября 2013 года. «Как только мы выйдем на тот уровень, который нам будет комфортным, и когда он будет соответствовать нашим интересам, когда мы договоримся на нормальных условиях, тогда мы будем вести разговор о подписании. Когда это будет – скоро или не очень скоро, время покажет. Я хочу, чтобы это время было как можно скорее… Это соглашение об ассоциации, 610 миллионов евро заложена финансовая техническая помощь Украине. Начиная с 2010 года. Три года подряд эту конфетку в красивой обертке нам показывали и говорили: вы их получите, когда с МВФ подпишете соглашение. Я не хочу грубо выражаться, но не надо нас так унижать. Мы - серьезная страна, европейская. Или мы должны завязать глаза и бежать куда угодно, лоб разбить? Мы и так бежали очень быстро. Пробежали за короткий срок очень большое расстояние. Можем получить проблемы», - заявил Янукович в интервью украинским телеканалам.

10 декабря 2013 года. «Я неоднократно говорил, что программа Партии регионов с 1997 года имела стратегической целью интеграцию Украины в европейское пространство. Когда мы сегодня ведем разговор об экономике, в ближайшем будущем, мы не можем этот вопрос рассматривать, например, без восстановления нормальных торговых отношений с Россией. Прежде всего, газовый вопрос. Ну, не может Украина платить такую цену за газ, какой она установлена сегодня, - она превышает среднеевропейскую цену более чем на 200 долларов. Это вопрос, в первую очередь, нужно урегулировать. Хотя сегодня уже Россия согласна эту тему обсуждать. Потому что там также есть проблемы, потери украинского рынка, потери экономики. Нам нужно искать, как объединять. Я считаю, Европа будет спокойно спать, как говорят, в тепле, если у Украины будут нормальные отношения с Россией. Если не будет таких конфликтов, которые иногда были, когда закрывали газ», - сказал Янукович в Киеве на встрече с предыдущими президентами Украины.

9 ноября 2013 года. «Для нас сейчас на самом деле ключевая проблема - это договорится с Россией», - сказал Азаров на конференции Донецкой областной Партии регионов.

21 ноября 2013 года. Кабинет министров принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами.

22 ноября 2013 года. «Если я сказал, хоть одно слово неправды, пусть меня завтра отправляют в отставку», - сказал Азаров в эфире программы Шустер live на телеканале «Интер».

11 декабря 2013 года. «Мы предложили Еврокомиссии рассмотреть, на каких условиях будет работать наша промышленность и экономика в целом. Мы предлагаем решить вопрос предоставления финансовой помощи. Мы определили приблизительный объем - 20 миллиардов евро, но речь идет не о безвозвратной помощи», - сказал Азаров на заседании Кабмина.

2 декабря 2013 года. «Есть ли у нас ответ о евроинтеграции, как дальше будет двигаться сотрудничество - отвечаю откровенно: есть…, выйти на дорожную карту, подписать эту дорожную карту, и начало подписания соглашения должно быть тогда, когда будет понятна эта дорожная карта, … но не мешайте нам, дайте отработать», - сказал Сергей Арбузов на заседании Согласительного совета парламента.

2 декабря 2013 года. «Примерно в сентябре я подавал расчеты, нам достаточно было 3-5 млрд евро - это та сумма, которая бы дала возможность нас поддержать, чтобы запустить модернизацию и начать работать... Сегодня кризис углубился, надо опять сделать расчеты и выйти на какую-то сумму, но это не сумма 160 млрд евро. Это - 10 млрд евро, может быть. И то, мы просили кредитные линии: когда придет время возвращать, мы вернем», - сказал Сергей Арбузов в интервью телеканалу ICTV.

Нана Черная (УНИАН)