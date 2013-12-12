Общий объем торгов на Украинской бирже в ноябре вырос на 18%

Общий объем торгов на Украинской бирже в ноябре увеличился на 18% и составил 589,8 млн грн, сообщает пресс-служба биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за месяц вырос на 15% и составил 120,4 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами в ноябре составил 469,5 млн грн (из них объем торгов акциями - 401,6 млн грн), что на 20% больше, чем в октябре.

В октябре индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, повысился на 4,5% - с 867,3 до 906,54 пункта.

Лидерами влияния на индекс украинских акций стали именные простые акции "Райффайзен Банка Аваль", влияние которых составило 38 индексных пунктов, "Донбассэнерго" (18,88 пункта) и "МК Азовсталь" (11,21 пункта).

Лидерами оборота в июле стали акции "Мотор Сичи", объем торгов которых составил 74,7 млн грн, на втором месте "Центрэнерго" - 26,6 млн грн, далее следует "Карлсберг Украина" - 19,8 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 29,15%, 10,38% и 7,74% соответственно.

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов на украинских фондовых биржах в октябре вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 31,5 млрд грн.