Индекс Украинской биржи вырос на 0,21%, индекс ПФТС - на 0,76%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 12 декабря, вырос на 0,21% – до 890,22 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 17,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 13 млн грн, на срочном рынке – 4,2 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Мотор Сичи», которые выросли на 1,46%.

Индекс ПФТС по итогам торгов вырос на 0,76% – до 296,81 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 969,9 млн грн. Лидерами по объему торгов стали акции «Банка Ренессанс Капитал», общий объем сделки по которым составил 295 млн грн.