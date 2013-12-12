Индекс Украинской биржи вырос на 0,21%, индекс ПФТС - на 0,76%
18:29, 12 декабря 2013Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 12 декабря, вырос на 0,21% – до 890,22 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 17,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 13 млн грн, на срочном рынке – 4,2 млн грн.
Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Мотор Сичи», которые выросли на 1,46%.
Индекс ПФТС по итогам торгов вырос на 0,76% – до 296,81 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 969,9 млн грн. Лидерами по объему торгов стали акции «Банка Ренессанс Капитал», общий объем сделки по которым составил 295 млн грн.
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