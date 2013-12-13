Украинский фондовый рынок остался на вчерашних позициях

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 13 декабря, вырос на 0,02% – до 890,40 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 18,47 млн грн, из них на фондовом рынке – 13,5 млн грн, на срочном рынке – 4,9 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Укрсоцбанка», которые выросли на 1,00%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,01% – до 296,79 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 504,9 млн грн.