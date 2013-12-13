Эксперт: до заседания ФРС США игроки фондовых рынков будут вести себя сдержанно

До оглашения результатов заседания ФРС США в следующую среду и выступления Бена Бернанке игроки фондовых рынков будут вести себя довольно сдержанно, возможна частичная фиксация прибыли.

Такой прогноз высказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

Она отметила, что индекс Украинской биржи завершил сессию пятницы, 13 декабря, в символическом плюсе, прибавив 0,02%. "Давление на котировки украинских эмитентов продолжает оказывать политическая напряженность и неопределенность в отношении дальнейших интеграционных процессов страны", - считает аналитик.

По словам Лаврик, не способствовал росту отечественных акций в пятницу и внешний фон. Торги на мировых площадках проходили довольно вяло, индексы провели день на уровнях вчерашнего закрытия.

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Аналитик полагает, что активность трейдеров сдерживал скудный новостной фон. Из публикуемой статистики стоит выделяются лишь данные по индексу цен производителей в США. Показатель сократился на 0,1% в месячном исчислении, хотя изменений не ожилалось.

"Снижение индекса указывает на возрастающие дефляционные риски в американской экономике и, следовательно, говорит о сокращении деловой активности", - объяснила Лаврик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 13 декабря, вырос на 0,02% – до 890,40 пункта. Общий объем торгов составил 18,47 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,01% – до 296,79 пункта. Общий объем торгов составил 504,9 млн грн.