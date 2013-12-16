WIG Ukraine завершил неделю новым историческим минимумом

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG Ukraine закончил прошлую неделю новым историческим минимумом на уровне 473,55 пунктов, что на более 10% пунктов ниже предыдущего антирекорда, достигнутого в апреле текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, украинский индикатор потерял за последние пять торговых сессий 4,75% на фоне 2% минуса "голубых фишек" польского фондового рынка и 1,8% снижения индекса всего рынка WIG.

Индекс компаний из Центральной и Восточной Европы, WIG CEE, в который также включены эмитенты из Украины, потерял за неделю 1,6%, закрывшись чуть выше своего исторического минимума и на 24% меньше базового уровня.

Запущенный в мае 2011 года WIG Ukraine на последнем закрытии котировался на более чем 50% ниже своих стартовых позиций.

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На прошлой неделе среди 11-ти украинских эмитентов подорожали акции только производителя молочных изделий Milkiland (+3,5%) и превратившиеся в спекулятивные бумаги Sadovaya Group, которые отбились от своего исторического минимума в около 0,5 злотых за акцию на 7,4% (1 долл. = 3 злотых).

Акции других компаний из Украины подешевели от около 1 до почти 8%, а лидером падения оказалась крупнейшая украинская компания на Варшавской бирже, входящая в число "голубых фишек", - Kernel.

Бумаги этой компании на закрытии в пятницу, 13 декабря, стоили около 37 злотых. Последний раз дешевле 40 злотых акции Kernel cтоили в ноябре 2009 года.

Среди лидеров падения оказались также производитель яиц Ovostar Union (-6,9%), Сoal Energy (-6,3) KSG Agro (5,3%) и Agroton (-4,8%).

Вторая крупнейшая украинская компания на Варшавской бирже, Astarta, подешевела на 3,4%.

Как сообщал УНИАН, WIG Ukraine закончил первую неделю декабря 4,7% минусом, закрывшись ниже уровня 500 пунктов впервые с апреля текущего года, когда был достигнут предыдущий исторический минимум на уровне 486,76 пунктов.