Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов уменьшился на 36%

Объем облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) в собственности нерезидентов в течение января-октября 2013 г. уменьшился на 2 млрд грн, или на 36% - до 3,44 млрд грн, говорится в отчете Национального банка Украины, обнародованном на его официальном сайте.

Как отмечается в отчете, это составляет 1,46% от общей суммы ОВГЗ, находящихся в обращении.

В течение аналогичного периода прошлого года объем ОВГЗ в собственности нерезидентов увеличился на 1,57 млрд грн и по состоянию на 1 ноября 2012 года составлял 6,03 млрд грн.

Как отмечается в отчете НБУ, Министерство финансов в январе-октябре 2013 года разместило облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) на сумму 52,57 млрд грн в национальной валюте, что на 40% больше аналогичного показателя за прошлый год. За январь-октябрь было также размещено ОВГЗ на 3,75 млрд долл. и 61 млн евро.

В октябре 2013 года Минфин разместил ОВГЗ на сумму 3,1 млрд грн, размещение ОВГЗ в долларах и евро в октябре не осуществлялось.

Как отмечается в отчете НБУ, продолжает сохраняться тенденция последних лет относительно увеличения общего объема ОВГЗ, которые находятся в обороте. Так, за январь-октябрь он увеличился на 49,57 млрд грн и по состоянию на 1 ноября составил 235,4 млрд грн.

Платежи по погашению и выплате дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме и за январь-октябрь 2013 составили 51,4 млрд грн, в том числе основной долг - 33,3 млрд грн, уплата дохода - 18 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).