Украинские компании дешевеют на Варшавской бирже

Варшава. Зафиксированный сегодня новый исторический минимум индикатора стоимости украинских компаний на Варшавской фондовой бирже, WIG Ukraine, связан с продолжающейся политической неопределенностью в Украине, власти которой продолжают выбирать путь интеграции между Западом и Востоком.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал аналитик инвестиционного отделения польского банка BRE Якуб Шкопек.

"Причиной все большего падения является, конечно, продолжающийся в Украине политико-экономический кризис. Финансовые рынки не любят ситуаций, в которых трудно очертить один самый вероятный сценарий", - отметил он.

Аналитик заметил, что Украина нуждается в финансовой помощи, о которой пытается договориться с Евросоюзом и Российской Федерацией, но до сих пор не приняла окончательного решения - с кем из них хочет активизировать сотрудничество.

Шкопек назвал самым лучшим для Украины сценарием подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, что повысит вероятность получение страной кредита МВФ, позволит увеличить валютные резервы, сократит риски девальвации и приведет к увеличению международных кредитных рейтингов страны.

Достижение договоренности с Россией, по мнению аналитика, повлияет на стоимость украинских компаний на Варшавской биржи "нейтрально или умеренно позитивно", поскольку позволит Украине за счет более дешевого газа сократить дефицит внешней торговли и решить проблему уменьшающихся валютных резервов.

В тоже время договоренность с Россией приведет к потере части суверенитета страны и может повысить риски инвестиций в Украину.

"Самым худшим сценарием будет сохранения нынешнего статус-кво, что означает сохранение высоких цен на газ с уменьшающимися валютными резервами. В таком случае стоит принимать во внимание дальнейшее увеличение долга Украины, падение международных рейтингов и рост стоимости заимствований", - отметил аналитик, заметив, что именно такой сценарий сейчас "разыгрывает" рынок.

В тоже время Шкопек отметил, что новость о готовности предоставить конкретную помощь Украине от МВФ, ЕС или России может быстро изменить ситуацию и повлечь рост стоимости украинских компаний на Варшавской бирже.

WIG Ukraine сегодня к 15.15 варшавского времени установил новый исторический минимум на уровне 471,5 пунктов, что более чем на 50% ниже базового уровня в 1000 пунктов в мае 2011 года.

С 21 ноября (со дня начала массовых акций в поддержку евроинтеграции Украины) к концу прошлой недели украинский индекс потерял почти 12%.

На Варшавской бирже котируются акции 13 украинских эмитентов, 11 из которых размещены на главной площадке и входят в WIG Ukraine.