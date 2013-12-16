На участие в конкурсе по приватизации «Волыньоблэнерго» поступило две заявки

На участие в конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 75% государственного пакета акций «Волыньоблэнерго» поступило две заявки от потенциальных участников, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

При этом в фонде не уточнили названий подавших заявки компаний.

Сегодня, 16 декабря, истекает срок приема заявок на данный конкурс, который состоится 24 декабря т.г.

Как сообщал УНИАН, ранее в ФГИУ поступило 6 заявок на ознакомление с конкурсной документацией по приватизации «Волыньоблэнерго».

Справка УНИАН. ФГИУ объявил приватизационный конкурс по продаже 75% госпакета акций "Волыньоблэнерго" 27 ноября т.г.

В соответствии с обнародованным сообщением, стартовая цена 75% "Волыньоблэнерго" составляет 456 млн грн (при его номинальной цене в 17 млн 897 тыс. грн).

«Волыньоблэнерго» в январе-сентябре 2013 года увеличило чистую прибыль на 61,7% - до 17,9 млн грн с 11,1 млн грн за аналогичный период 2012 года.

В 2012 году компания «Волыньоблэнерго» увеличило чистую прибыль до 1,2 млн грн с 0,9 млн грн годом ранее.