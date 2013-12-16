Индекс Украинской биржи вырос на 0,26%, индекс ПФТС снизился на 1,92%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 16 декабря, вырос на 0,26% – до 892,72 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 51,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 25 млн грн, на срочном рынке – 26 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Укрсоцбанка», которые выросли на 9,47%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,92% – до 291,10 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 357,2 млн грн.