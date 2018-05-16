«Старые донецкие» затеяли бунт

Кабмин ожидает кадровая чистка вместо отставки. Это стало «демонстративным ответом» властей на реакцию мирового сообщества на происходящее в Украине и требование Евромайдана наказать виновных в срыве евроинтеграции и избиении участников гражданской акции протеста.

Президент Виктор Янукович, как пишут СМИ, может уволить в ближайшее время министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова, министра иностранных дел Леонида Кожару и министра промышленной политики Михаила Короленко за то, что они якобы вовремя не проинформировали правительство об угрозах, которые несет подписание Соглашения об ассоциации с ЕС для экономики Украины. Правда, об отставке этих чиновников уже не раз говорилось и до смены евроинтеграционного курса в связи со стремительным ухудшением экономической и политической ситуации в стране.

Нашли виновных и в силовом разгоне мирного митинга 30 ноября в Киеве. Ими оказались заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, председатель КГГА Олександр Попов (уже отстранен от занимаемой должности), начальник Киевской милиции Владимир Коряк и его заместитель по общественной безопасности Петр Федчук.

Но такие кадровые действия власти фракцию Партии регионов не устраивают. Это стало известно по итогам встречи 16 декабря премьер-министра Николая Азарова с фракцией ПР. Она потребовала от главы правительства более «радикальных» мер - переформатировать Кабмин на 90%, работа «омоложенного» год назад Кабмина ей не по вкусу.

«Мы выдвигаем сегодня перед Азаровым требование переформатирования правительства на 90%», - сказала нардеп Анна Герман по результатам встречи главы правительства с представителями фракции ПР. По ее словам, как это не странно слышать, в первую очередь, кадровая реформа правительства должна содействовать борьбе с коррупцией.

Между тем, немногим позже лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов опроверг заявление Герман. Он сообщил, что члены фракции не обсуждали с премьер-министром вопрос отставок в правительстве. По его словам, в ближайшее время Азарову будут переданы «все те претензии по руководству центральных органов исполнительной власти», которые есть у народных депутатов. Затем и будут приняты кадровые решения.

То есть, налицо некий скандал внутри ПР, разногласия в правящей партии все больше выплескиваются наружу – «монолит» разлетелся надвое. Что подтверждает призыв совсем не рядового «регионала» Сергея Тигипко к президенту. Член фракции ПР настаивает на переформатировании правительства. «Власть должна начать реальные переговоры, причем на самом высоком уровне, с протестующими... Переговоры должны закончиться серьезным переформатированием правительства и созданием программы «100 дней», - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Почему так разнятся заявления партийных боссов регионалов, чего следует ожидать от кадровой реформы правительства УНИАН выяснял у экспертов.

Политолог Вадим Карасев уверен, что требование полностью переформатировать Кабмин - не является консолидированной позицией фракции Партии регионов. Она не пойдет на кардинальное реформирование Кабмина, а идея создания коалиционного правительства, которая прозвучала со стороны оппозиции, на сегодня вряд ли сработает. Он считает, если и будет «перезагрузка» Кабмина, то она коснется лишь ряда министров.

«Скорее всего, пострадают от кадрового «очищения» Кабмина те, кто входит в так называемые олигархические квоты, а не из финансово-экономического блока, не принадлежат к тому ядру Кабмина, который можно назвать «донецкий владореформатор». Могут лишиться постов министр промышленности, министр экономики, потому что они на последних этапах визировали проект соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, который потом был резко раскритикован премьер-министром и президентом», - отмечает Карасев.

По его мнению, может быть уволен министр иностранных дел, так как сейчас нужна более активная дипломатия, учитывая международную обстановку. «Но министр внутренних дел останется, два вице-премьера, министры финансов, доходов и сборов тоже останутся на своих местах. И это потому, что нужно принимать бюджет. А перед принятием бюджета финансовый блок правительства не меняют», - сказал Карасев.

Он категорически на данном этапе исключает отставку Азарова. «Янукович сможет это сделать, если действительно будет нарастать давление Евромайдана и оппозиции. Сейчас эскалация политического кризиса спала, протестная волна тоже несколько спадает, особенно после недавних отставок. А разжигать аппетит оппозиции отставками ключевых кабминовских игроков нецелесообразно с тактической точки зрения. И где, спрашивается, Януковичу сейчас взять опытного и преданного премьер-министра. Скамейка запасных у регионалов полупустая. И если менять премьера, то следует переконфигурировать все правительство, иначе снова начнутся клановые движения. Это – головная боль для президента, еще и накануне Нового года, и принятия бюджета. Таким образом, будут сделаны точечные отставки, которые не заденут ядро Кабмина», - подчеркнул Карасев.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также считает, что разговоры о полной «перезагрузке» Кабмина - эмоции. «В политике не бывает друзей. Есть хорошее правило – коней на переправе не меняют. На сегодня разговоры о том, что если мы сейчас поменяем каких-то людей, и это будет лучше, ведут те, кто в министерствах никогда не работал. Чем чаще что-то меняется, тем хуже для экономики и для людей. Наше бесконечное изменение законов, перестановка Кабмина – ничего хорошего не дает. Это, возможно, хорошо с точки зрения политических дивидендов. Но с точки зрения практики – не так удачно, так как нет стабильности», - подчеркнул Охрименко.

По его мнению, требование Евромайдана отправить в отставку правительство не играет ключевую роль в данном вопросе. Как и отсутствие бюджета на следующий год. «Сколько стоит на майдане людей? Ну, пусть 10 тысяч. А сколько работоспособных? 20 миллионов. Это что - соотношение? Экономика как работает, так и работает. Другое дело, что она работает с теми же проблемами - не лучше, не хуже. Что касается бюджета - история Украины знала много случаев, когда бюджета не было вовремя. Всегда принимали бюджет, всегда задним числом в него изменения вносили», - сказал Охрименко.

Политолог Виктор Небоженко в кадровой истории считает ключевым моментом бунт на корабле регионалов. «У них свой майдан, только далеко за Киевом в дорогом ресторане. Старые донецкие считают, что нынешняя структура власти, когда Кабмин – акционерное общество, где каждая группа, влияющая на Януковича, имеет свою долю, не эффективен. По их мнению, Кабмин должен состоять из старых, проверенных донецких. Остается дождаться, как поведет себя Янукович. Пока, в самой острой ситуации, он пытается держать баланс между группами», - отмечает Небоженко.

По его мнению, последние кадровые перестановки пока говорят о том, что все три группы влияния сохранили свои возможности и привилегии. «Но интрига нарастает. Кто победит: или старая гвардия, которая считает, что в трудные времена регионалам стоит как когда-то идти вместе одной колонной, либо все останется как сейчас – по мере близости к президенту та или иная группа будет принимать решение по ключевым вопросам. А отсюда и хаотичность поведения власти, поэтому предсказать его невозможно. И нынешнее увольнение – не прикрытие от евромайдана, это – неверное, непрофессиональное управление страной, связанное с тем, что каждая группа защищает своих. А увольнять должны, в первую очередь, тех трех человек, кто действительно виновен в полной разбалансировке бюджета, провале евроинтеграции и дестабилизации в стране. Но конкретных виновных не называют, а значит, вся ответственность ляжет на президента», - подытожил Небоженко.

Нана Черная (УНИАН)