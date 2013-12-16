Инвесторы уже более оптимистично оценивают перспективы выкупа активов в США - эксперт

Мировые фондовые рынки в понедельник, 16 декабря, стартовали уверенным ростом, отыграв значительную часть потерь прошлой недели.

Об этом сообщила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее мнению, «основная идея для покупок - ожидаемое решение ФРС сохранить объем выкупа активов на прежнем уровне». Завтра стартует двухдневное заседание американского центробанка, по окончанию которого состоится выступление его главы Бена Бернанке.

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Как считает Лаврик, «если всю прошлую неделю трейдеры осторожно сокращали позиции в бумагах, то сейчас, видимо, игроки несколько переоценили ситуацию и более оптимистично оценивают возможные результаты заседания Федрезерва. Вряд ли Бернанке, завсегда отличавшийся приверженностью к QE, на исходе своего срока правления пойдет на радикальные меры в виде монетарного ужесточения. Единственное, что заставляет инвесторов нервничать – это уж слишком сильная статистика по ВВП США за 3-й квартал и по рынку труда за ноябрь».

По словам аналитика, в понедельник выходил целый блок данных по индексам PMI европейских стран, которые превзошли ожидания, и статистика по промпроизводству в Штатах. Последний показатель также оказался выше консенсус прогноза, в ноябре объем промышленного производства в США вырос на 1,1%.

Как отметила Лаврик, индекс Украинской биржи в понедельник, несмотря на позитивный внешний фон, консолидировался на уровнях пятничного закрытия. По результатам дня сводный биржевой индикатор повысился на 0,26% до 892,72 пункта.