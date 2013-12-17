Россия вложит 15 млрд долл. в ценные бумаги украинского правительства

Москва. Президент РФ Владимир Путин заявляет, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 15 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Путин заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором Януковичем.

"Учитывая трудности украинской экономики, связанные в значительной степени с мировым финансовым и экономическим кризисом, с целью поддержки бюджета Украины правительство РФ приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния объемом 15 млрд долларов США", - сказал Путин.

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Как сообщал УНИАН, 16 декабря помощник Президента Российской Федерации Андрей Белоусов не исключил, что Украина обратится к России с просьбой о кредите, и он будет оперативно предоставлен. «Ситуация в Украине сейчас такова, что без предоставления кредитов, тех или иных, они просто не смогут поддержать экономическую стабильность Я не исключаю того, что кредит – будет такая просьба – соответственно, будет предоставлен", - отметил Белоусов.

Украина и МВФ ведут переговоры о выделении Киеву кредита stand by в размере 15 миллиардов долларов, но МВФ требует от украинского правительства повышения цен на газ для населения и большей либерализации валютной политики. На прошлой неделе председатель МВФ Кристин Лагард заявила в Брюсселе, что МВФ готов помочь Украине, но Киев должен быть заинтересован в выполненных условий для предоставления кредита, переговоры о котором продолжаются приблизительно два года.