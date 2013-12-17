Эксперт: предоставление Россией 15 млрд долл. угрожает безопасности Украины

Соглашение о предоставлении Украине правительством Российской Федерации 15 млрд долл. в обмен на государственные долговые бумаги влечет за собой рост государственного долга Украины и концентрацию его значительной части в руках одного кредитора – России, что в свою очередь ставит вопрос о национальной безопасности.

Об этом в комментарии УНИАН сказал руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

«По состоянию на конец первого полугодия 2013 года украинский внешний долг составлял порядка 30 млрд долл. Можем провести простую арифметику: 30 млрд плюс 15 млрд от России, получаем рост внешнего долга до 45 млрд, из которых порядка 30% принадлежат одному держателю долга – России, – сказал эксперт. – Возникает вопрос по поводу национальной безопасности, возникает вопрос по поводу того, на каких условиях будут предоставляться средства».

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По мнению Бураковского, евробонды являются формой предоставления средств, но не условием. «На сегодняшний день евробонды – это только форма. А какие будут условия, сказать достаточно тяжело», – сказал он.

В то же время эксперт обратил внимание на то, что ключевой опасностью является не только неизвестность условий предоставления денег. «Мы перехватили денег для закрытия дыр. А традиционный вопрос в том, как мы будем эти долги возвращать, есть ли у нас среднесрочная и долгосрочная долговая политика и что будет с экономикой?» – подчеркнул Бураковский.

Он считает, что соглашение с Россией достаточно опасное. «Мы не знаем пока, на каких условиях мы его подписали, а дьявол кроется в деталях… И нам уже сегодня надо бить в набат о том, что нужно делать, чтобы мы с долгами расплачивались и не накапливали новых долгов, превращаясь в страну с высоким уровнем долга и, как следствие, политически уязвимую страну», – обратил внимание экономист.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 декабря, Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 15 млрд. долл.

"Учитывая трудности украинской экономики, связанные в значительной степени с мировым финансовым и экономическим кризисом, с целью поддержки бюджета Украины правительство РФ приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния объемом 15 млрд долларов США", – сказал Путин.