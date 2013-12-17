Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 129,9 млн долл. и 707,4 млн грн

Министерство финансов Украины во вторник, 17 декабря, привлекло в государственный бюджет 129,944 млн долл. и 707,448 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства в иностранной валюте привлечены в результате размещения 3-летних облигаций в долларах США под 7,75% годовых по единственной поданной заявке. Все средства в гривне привлечены в результате размещения 5-летних облигаций под 14,25% годовых также по единственной заявке.

Как отмечается в сообщении, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 1,746 млрд грн (по курсу НБУ), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

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Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 10 декабря привлек в госбюджет 49,977 млн долл. и 355,488 млн грн, 3 декабря - 1,430 млрд грн и 49,936 млн долл., 9 декабря - 2,212 млрд грн. В текущем месяце Минфин планирует провести еще один аукцион по продаже ОВГЗ 24 декабря.

По состоянию на 17 декабря 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 246,884 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 143,183 млрд грн, в собственности банков - 80,809 млрд грн, нерезидентов - 9,747 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 16 декабря, с начала года в госбюджет поступило 122,032 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 66,689 млрд грн, на обслуживание госдолга – 30,236 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).