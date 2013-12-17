Россия может стать распорядителем дефолта Украины — эксперт

Покупка ценных бумаг Украины в качестве предоставляемого Россией кредита на сумму 15 млрд долл. означает, что Москва может стать при определенных условиях распорядителем дефолта Украины.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

“Здесь речь о Таможенном союзе не идет. Здесь ситуация намного хитрее и намного сложнее. Потому что фактически тут речь идет о внешнеполитическом и военно-политическом партнерстве Украины и России. С учетом того, что восстанавливается военно-промышленная кооперация, и украинские предприятия получат оборонные заказы из России. Это значит, что мы вовлекаемся в военно-политический контур РФ. Всегда ранее мы больше ориентировались на НАТО и Атлантическую систему безопасности”, - пояснил политолог.

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Что касается покупки ценных бумаг на сумму 15 млрд долл., по мнению Карасева, “это означает, что распорядителем дефолта Украины может стать Россия при определенных условиях”.

“Когда мы возьмем кредит, то Россия может нам или объявит дефолт, или простит дефолт. Потому что они держатели наших государственных бумаг”, - добавил политолог.

“Относительно переоснащения и технического обновления Черноморского флота в Севастополе, это очень важно... им Севастополь нужен. Видимо, они тут получили добро, что не совсем согласуется с договором 1997 года. И обратите внимание, Путин сказал, что нужно теснее координировать наши внешние политики. Это означает, что во многом мы тут будем учитывать интересы России в своей внешней политике. Это значит, что самостоятельной внешней политики Украины, мягко говоря, будет значительно меньше», - пояснил Карасев.

Он также добавил, что Янукович «получил финансовую помощь от РФ, не дождавшись ее от ЕС, и иначе быть не могло, потому что РФ дает обезболивающее, а ЕС предлагал длительное лечение нашей экономики».

Как сообщал УНИАН, во время двусторонней встречи с Януковичем в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии Путин заявил, что Россия разместит в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из ФНБ в объеме 15 млрд долл.

Он также отметил, что Россия и Украина могут плотнее сотрудничать на международной арене, в частности по вопросам региональной безопасности. «Россия и Украина могли бы плотнее взаимодействовать и на международной арене, расширять координацию позиций по глобальным проблемам, в первую очередь, по региональной безопасности, ключевым фактором которой является базирующийся в Севастополе Черноморский флот Российской Федерации», - сказал Путин.

Кроме того, глава России подчеркнул, что оборонные мощности экономики Украины могут быть использованы для нужд Вооруженных сил России. «Мы готовы рассмотреть возможность использования мощностей украинской экономики для нужд Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе по ремонтам и так далее», - сказал Путин.

Была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали дополнение, которое дает возможность «Газпрому» продавать Украине газ по цене 268,5 долларов за тысячу кубометров», - сказал Путин. При этом он отметил, что это временное решение. «Во всяком случае, мы считаем, что это временное решение, имея в виду, что долгосрочные, долговременные договоренности будут достигнуты. Это касается и поставок газа в Украину, и транзита. Россия готова и дальше идти навстречу нашим партнерам», - сказал Путин.